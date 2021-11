Dieser deutsche Klub-Boss ist für Fußball-Lockdown

Klare Prioritäten

Leonhardt setzt mit seinem Wunsch klare Prioritäten. Denn in der Meisterschaft lief es zuletzt für Aue sehr gut, man sammelte zehn Punkte in den letzten vier Spielen. Doch es gäbe Wichtigeres, als Fußball, meint der Klub-Boss: „Das ist völlig zweitrangig. Ich bin in erster Linie Unternehmer, schaue über den Tellerrand und sehe jeden Tag, was sich in den Betrieben und Firmen abspielt. In Sachsen herrscht seit Montag ein Teil-Lockdown, der Amateursport ruht komplett, es gibt keine Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen. Die Menschen haben immer weniger Verständnis dafür, dass für den Profifußball ständig Ausnahmen gemacht werden.“