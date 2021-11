Katzenberger: Dieses Präsent war ihr „so peinlich“

Rechtzeitig vor dem 1. Dezember habe sie schon einen Adventkalender gemacht, so Daniela Katzenberger im Interview mit „Promipool“. Dass dieser Pink ist, versteht sich dabei von selbst! „Ich bin ein Weihnachts-Freak! Ich liebe alles, was mit dieser schönen, kalten Winterzeit zu tun hat“, plauderte die „Katze“ aus. „Das deftige Essen, sich vor dem Kamin in eine dicke Decke kuscheln und das Familienleben genießen, Weihnachtsmärkte ... Es ist einfach eine magische Zeit.“