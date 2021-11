3 Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Norwegen

Rund 100 Kilometer südwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo kam es am Dienstagmorgen zu einem folgenschweren Unglück: Ein Pilot und zwei Flugschüler sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Larvik ums Leben gekommen. Die Maschine noch unbekannten Typs war auf dem Flugplatz Sandefjord-Torp gestartet und in ein bewaldetes Gebiet gestürzt.