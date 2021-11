Steiermark plant Impfaktion für 5- bis 11-Jährige

Wenige Anmeldungen bislang

Am zweiten Adventwochenende (4. und 5. Dezember) soll es zudem an drei Impfstraßen ein Angebot geben: in Graz (dann schon mit zwei Hallen in der Messe), Leoben und Premstätten (dann schon in der Schwarzl-Halle). Kinderfachärzte werden anwesend sein. Ob es nur mit Terminanmeldung oder auch ohne gehen wird, ist noch offen. Seit einigen Wochen können sich Eltern auf der Anmeldeplattform vormerken lassen, das haben bisher laut Wlattnig noch wenige in Anspruch genommen.