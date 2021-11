Von Baum getroffen: 38-jähriger Forstarbeiter tot

Tragisch endeten am Montagvormittag Forstarbeiten in einem Bergwald bei Mariazell: Als ein 38-jähriger Forstarbeiter mittels Kran Baumstämme ins Tal ziehen wollte, wurde dabei versehentlich ein noch stehender Baum umgerissen. Dieser schnellte mit voller Wucht in Richtung des Arbeiters. Der Rumäne starb noch an der Unfallstelle.