Wettskandal: Steirer kann´s nicht glauben!

Christoph Kröpfl ist zwar erst 31, aber schon seit 15 Jahren im Profigeschäft. Doch so was hat der Grazer noch nie erlebt: Sein Klub Marchfeld könnte in den Wettskandal der Regionalliga Ost verwickelt sein. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Spiele manipuliert sein könnten. Es hat keinerlei Anzeichen gegeben“, erklärt das ehemalige Sturm-Talent, das im Sommer von Zweitligist Lafnitz ins Marchfeld wechselte und mit seiner Familie in Wien-Favoriten sesshaft geworden ist. „Ich weiß nur das, was in den Medien steht. Krisensitzung haben wir im Klub keine gehabt, wir Spieler sind ja seit Ende Oktober auf Urlaub.“