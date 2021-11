Eine Mütze voll und ganz aus Tiroler Hand

Verarbeitung gestaltet sich schwierig

Geeignetes Strickmaterial fand man schließlich in Nutzhanf aus Osttirol. Aus dessen Stängeln kann man Textilfasern herstellen. Doch für dieses Verfahren gibt es in Tirol keine Maschinen. Daher mussten zur Bearbeitung jahrhundertealte Gerätschaften aus dem Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum herhalten. Zu Fasern verarbeitet, wurden die Stängel dann zusammen mit Wolle vom Tiroler Bergschaf zu Garn gesponnen. Nun gingen zwei Tiroler Hobby-Strickerinnen ans Werk. Sie verarbeiteten die Wolle zu einem Prototyp. Das Experiment „Mütze – 100 % made in Tirol“ war damit also gelungen.