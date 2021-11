The King‘s Singers: Schwanengesang aus dem Dunklen

Schlussendlich sollte die Talsohle der Gefühle auch im Konzert bald durchschritten sein. Nach Durchhalteparolen wie Bachs „Eine feste Burg“ oder dem speziell für die King’s Singers geschriebenen „Tonight as I was trying to Keep Cool“ von Ned Rorem landete man schließlich bei der Heiterkeit der Beatles und von Jimmy Smith. Und gewissermaßen bei einer Form von Zuversicht: Auch der nächste Abschnitt wird gemeistert werden. This, too, shall pass!