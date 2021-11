Landi: „Da rinnt noch viel Wasser den Bach runter“

Dominik Landertinger blickt seit dem Frühjahr 2020 auf ein steile Karriere, die ihn gleichzeitig zum erfolgreichsten, österreichischen Biathleten macht, zurück. Neben 37 Podestplätzen steht der gebürtige Oberösterreicher viermal bei Olympia und fünfmal bei Weltmeisterschaften auf dem Podium. Im Krone Sport-Talk mit Martin Grasl blickt er auf seine Laufbahn zurück, gibt einen Einblick in sein aktuelles Leben (in dem ihm nicht fad wird) und er schätzt die Chancen für die rot-weiß-roten Athleten, die am Wochenende in Ostersund starten, ein. Auf die Frage, ob er sich auch mal vorstellen könne der Cheftrainer bei den Biathleten zu werden, kommt nur: „Da rinnt noch viel Wasser den Bach runter“. Wir werden ja sehen ...