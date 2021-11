Formel 1: Beckham bewundert McLarens Boxenstopp

Deshalb war also Beckham in den Paddocks von Lusail zugegen und bekam so einiges aus erster Hand mit. Zum Beispiel einen Boxenstopp von Lando Norris bei McLaren. Er konnte es kaum glauben, wie man so schnell Reifen wechseln kann, das war aus seiner Mimik zu sehen. Und ein bewunderndes „Wow“ entfuhr ihm auch noch. Norris wurde schließlich Neunter.