BVB-Spitze gegen Söder: „Keine Kollektivhaftung!“

Borussia-Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bei der BVB-Mitgliederversammlung eine Spitze in Richtung Bayerns Ministerpräsidenten Söder parat: „Wollen nicht in Kollektivhaftung für andere Regionen (...) Wir haben in NRW unsere Hausaufgaben gemacht“, so Watzke. Söder hatte davor für restriktivere und womöglich bundesweite Anti-Corona-Maßnahmen ausgesprochen.