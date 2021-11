Saudi-Arabien statt Lockdown

Im Anschluss geht es weiter zum Saisonabschluss nach Abu Dhabi. Der 24-Jährige hat sich spontan dazu entschieden, aus der Not eine Tugend zu machen. „Ein Anruf hat genügt“, so Sampl, der bereits zum fünften Mal für die Motorsportler kochen wird. Am Freitagnachmittag ging es daher noch schnell zum Fotografen und zum Passamt. Bis zum 13. Dezember ist er im Auslandseinsatz - danach geht es für ihn wieder zurück in die Heimat.