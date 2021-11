Insignia will Austria-Anteile und neuen Vorstand

Austria-Vorstand Gerhard Krisch zeigte sich überrascht. „Ich habe keine Offerte von Insignia am Tisch liegen“, sagte Krisch in einer Live-Schaltung vor dem Ligaspiel der Wiener bei Austria Klagenfurt. „Wenn dem so ist, dann soll Insignia so wie alle anderen Investoren ein Angebot auf den Tisch legen, das wir sehr detailliert prüfen (...) und ich werde als Vorstand der Aktiengesellschaft unseren Gremien eine Empfehlung aussprechen, mit wem eine professionelle und sinnvolle Zusammenarbeit für die nächsten Jahre vorstellbar ist.“