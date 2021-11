Neue Wohnungen und Geschäfte für Waidmannsdorf

101 Wohnungen und viele Geschäfte geplant

Der Salzburger Unternehmer Stephan Wagner investiert nun in Immobilien und baut in Waidmannsdorf vier Wohnblöcke. „101 Wohnungen und Geschäfte entstehen“, erzählt Bauträger Gerhard Hanschitz. „Baustart ist 2022. Der ehemalige Waidmannsdorfer Hof und alte Häuser, die jetzt noch dort stehen, werden abgetragen.“ Konkret geht’s um Anlagen in der Waidmannsdorfer und Josef-Gruber-Straße. 25 Millionen Euro werden investiert.