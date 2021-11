Star-Stürmer muss Karriere vorzeitig beenden

Der 33-Jährige ist erst in diesem Sommer von Manchester City nach Barcelona gewechselt. In seinen zehn Jahren bei den Engländern gewann Agüero fünf Mal die englische Meisterschaft und einmal den FA-Cup. Seinen größten Moment hatte der Argentinier, als er die Blues 2012 in letzter Minute zur ersten Meisterschaft seit 44 Jahren schoss.