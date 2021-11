Austria: 12,5 Millionen - sonst droht Insolvenz!

Drei Interessenten

Wer 12,5 Millionen für einen 49,9-Prozent-Anteil an der Austria hinblättern will? Es gibt eine österreichische Interessentengruppe, dazu den deutschen Investor Utz Claassen (ehemals Vorstandsvorsitzender des deutschen Energieriesen EnBW, im Fußball investierte er in Real Mallorca, die großen Träume erfüllten sich aber nicht), weiter im Rennen ist auch die Gruppe um den Spanier Ivan Bravo.