Kolonne übersehen: Unfall mit vier Fahrzeugen

Zu spät bemerkte Freitagnachmittag auf der Bundesstraße im Stubaital ein Autofahrer (25), dass vor ihm eine Fahrzeugkolonne nur langsam weiter kam. Trotz Vollbremsung krachte der Lenker mit seinem Wagen in das Auto am Ende der Schlange. In der Folge wurden weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.