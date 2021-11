Verzerrte Wahrnehmung führte in den Lockdown

Lockdown-Warnungen spätestens seit September

In einem Fernsehinterview am Abend waren dann wieder viele Seher fassungslos. Sinnlich zusammengefasst: Einen Lockdown im Juli hätte niemand mitgetragen weil es keinen einzigen Intensivpatienten gab. Was will Haslauer mit so einer absurden Information bezwecken? Warum hätte es im Juli einen Lockdown geben sollen? Niemand hat ihn damals gefordert.