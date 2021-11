75.000 Fans! Österreichs EM-Auftakt ausverkauft

Österreichs Frauen-Nationalteam wird das Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2022 wohl vor 75.000 Zuschauern bestreiten. Für das Match am 6. Juli gegen Gastgeber England in Manchester gibt es mehr Kartenwünsche, als das Old Trafford Zuschauer fasst. Das gab die UEFA am Freitag bekannt.