ÖFB-Damen: Fuhrmann nominiert zwei Debütantinnen

Die Österreicherinnen bereiten sich ab Montag in Bad Tatzmannsdorf auf die Spiele vor. Gegen den Weltranglisten-Achten England wird in Sunderland (13.30 Uhr) gespielt, danach geht es weiter ins Großherzogtum. Die ÖFB-Auswahl liegt in der Quali-Gruppe nach vier Spielen auf Platz zwei hinter den favorisierten Engländerinnen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland. Der Zweite darf in einem Play-off auf einen WM-Platz hoffen.