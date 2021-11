Aggressiver Ansturm auf die Top-Ten

Knapp unterm Strich

An einen weiteren Titel ist derzeit nicht zu denken, auch wenn die 99ers nach Bratislavas Aus nur 0,077 Punkte unter dem Pre-Play-off-Strich stehen: „Jetzt müssen wir so schnell wie möglich in die Top-Ten“, so der ehemalige WM- und Olympia-Teilnehmer, „dazu müssen wir aber zum aggressiven Spiel zurückfinden.“ Einen möglichen Total-Lockdown will sich Altmann nicht vorstellen: „Ich hoffe, wir können weiter vor Fans spielen, denn unser aggressiver Sport braucht Stimmung.“