Raumfahrt-Mission: Mit neuer Technik ins Weltall

Im Gegensatz zum Vorgänger „Pegasus“ kann „Climb“ auch auf dem sogenannten S-Band funken. Was sich sehr technisch liest, hat für die Forscher am Boden einen immensen Vorteil. Der neue Satellit kann nämlich selbst größere Datenmengen binnen kürzester Zeit an die Erde senden. Der 2017 ins All geschickte Erstling brauchte für die Größe eines gewöhnlichen Handyfotos bis zu zwei Wochen.