Nächtliche Irrfahrt: Verletzte wollten fliehen

Ein schwerverletzter Mann und eine verwundete Frau sind die Bilanz einer nächtlichen Irrfahrt in Reisenberg im Bezirk Baden – soviel ist bekannt. Was genau sich in der Nacht auf Mittwoch im Siedlungsgebiet abgespielt hat, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Als gegen 2.20 Uhr der Notarzt alarmiert wurde, konnte kurze Zeit später von den Einsatzkräften rund einen Kilometer entfernt eine Unfallstelle mit drei schwer beschädigten Fahrzeugen ausgemacht werden.