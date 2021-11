Niederösterreich: 80% zumindest einmal geimpft

Ein weiterer Meilenstein am Weg aus der Pandemie wurde am Dienstag in Niederösterreich erreicht. Vier von fünf Niederösterreichern ab 12 Jahren haben zumindest ihre erste Dosis erhalten. „Unsere Impfkampagne wirkt“, freuen sich Landesvize Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.