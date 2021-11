Neue H&M-Kollektion: Kaia Gerber ist schon Fan

Die Innovation Circular Design Story ist die jüngste Ergänzung zu den Innovation Storys von H&M, einer neuen Nachhaltigkeitsinitiative, die sich auf zukunftsweisendes Design und innovative Materialien konzentriert. Die Kollektion richtet sich an alle, die es lieben sich durch Mode auszudrücken und zu experimentieren, und dieses fröhliche Ethos spiegelt sich auch in der Kampagne wider, die von dem aufstrebenden Fotografen Rafael Pavarotti aufgenommen wurde und den Titel „Just before the party starts“ trägt.