Glasklar Energie sparen

Dabei unterstützen 500 Mitarbeiter das Unternehmen am Stammwerk in Köflach. Mit sechs europäischen Werken wurde die Glasgruppe heuer um einen Standort in den USA erweitert. Insgesamt zählen Spirituosenflaschen, Kosmetik- und Parfümflakons, Pharmagläser, wie auch Flaschen für Lebensmittel und Getränke zum Portfolio. Etwa 95 Prozent dieser Gläser werden exportiert. „Unser Service umfasst Entwicklung und Design, die Fertigung und Dekoration sowie die Lieferung der Verschlüsse“, sagt Feith.