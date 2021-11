Die Fußball-Hochburg

Einen Löwenanteil am Erfolg der Tennengauer Kicker-Schmiede hat Nachwuchsleiter Mario Helmlinger. Der Schweizer, ab Sommer Sportdirektor bei Regionalliga-Konkurrent Bischofshofen, kennt wie kein Zweiter das Kuchler Erfolgsrezept: „Wir fangen ganz unten in den ersten Altersklassen an und führen von dort konsequent unseren Weg fort.“ Jeder Jahrgang sei mit guten, erfahrenen Trainern besetzt. Die jeweils besten Spieler pro Altersklasse bekommen noch eine zusätzliche Förderung. Außerdem führe man vielversprechende Nachwuchskicker früh an die Kampfmannschaft heran. „Es ist ein täglicher Prozess“, weiß Helmlinger.