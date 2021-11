Grüne Zukunft: Kelag baut E-Tankstellen aus

„Befinden uns auf gutem Weg“

Mit rund 270 Ladestationen an 80 Standorten befinde man sich in Kärnten schon auf einem guten Weg, meint Hoffmann. Allein in Klagenfurt biete die Kelag derzeit 27 Ladestationen an: Arnulfplatz, Messe, Klinikum, Lakeside-Park, Autohaus Aichlseder, Bahnhofstraße, Uni und BKS-Tiefgarage. Die Ladetechnik am Arnulfplatz werde Anfang 2022 auf den neuesten Stand gebracht.