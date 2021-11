In Linzer Öffis wird wieder verstärkt kontrolliert

Resolution im nächsten Gemeinderat angedacht

Diesen Umstand erlebt auch Linzplus-Gemeinderätin Renate Pühringer ständig. „Als regelmäßige Nutzerin der Straßenbahn fällt mir immer wieder sehr unangenehm auf, dass viel zu viele Fahrgäste die Masken entweder gleich gar nicht oder nur auf ,Halbmast‘ tragen.“ Und auch in ihrem Brotberuf in der Pflege würden ihr oft ältere Patienten, die um ihre Gesundheit besorgt sind, von diesem Missstand berichten. Deshalb will sie nun bei der kommenden Gemeinderatssitzung am 25. November eine Resolution anregen, welche die Linz-Linien zu mehr Kontrollen auffordern soll.