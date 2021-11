Airbag-Geschenk sorgt für mehr Sicherheit

Die Airbag-Sicherungssysteme werden in wenigen Sekunden auf der Lenkradmitte platziert, mit Fixiergurten befestigt und schützen im Ernstfall Helfer und Unfallopfer vor einer nachträglichen Explosion. Die Florianis in Lunz am See bekamen das neue Gerät nun gespendet und hoffen auf positive Effekte.