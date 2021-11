Steiermark ist komplett auf dem Holzweg

„Holz ist genial“ - in der Steiermark mehr als ein Werbeslogan. Der Baustoff ist immerhin größter Arbeitgeber des Landes, wirkt positiv auf unsere Gesundheit und schont das Klima. Im waldreichsten Bundesland Österreichs hat man das längst erkannt, was Holz kann und setzt vermehrt auf diesen Rohstoff. Beim „Holzbaupreis“ in Graz Donnerstagabend wurden Vorzeigeprojekte ausgezeichnet.