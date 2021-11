Einsprüche verzögern Startschuss für Mega-Projekt

Entschieden sein soll auch bald die Frage nach der restlichen Fassaden-Gestaltung am Rathausplatz. Mehrmals haben sich Gestaltungsbeirat und Signa den Ball hin- und hergespielt. Die Frage, wie modern oder historisch anmutend das Äußere am zentralen Platz der Landeshauptstadt aussehen soll, ist noch immer nicht gänzlich geklärt. „Der Gestaltungsbeirat strebt eine harmonische Einbettung der beiden Fassaden in den historischen, bestehenden Kontext am Rathausplatz an“, so Ali Acik von der Stadtplanung.