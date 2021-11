Die steirische Industrie als grüner Vorreiter

Bei der Weltklimakonferenz in Glasgow werden ambitionierte Ziele formuliert. Was können Betriebe tun, um diese zu erreichen?

Das Erfreuliche ist, sie tragen bereits aktiv zum Klimaschutz bei. Zement, Stahl und Papier wird in der Steiermark bereits um ein Vielfaches effizienter als anderswo hergestellt. So ist etwa die Produktion von Betonstahl in der Steiermark um 50 Prozent klimaschonender als in vielen anderen EU-Ländern und wir haben noch viel mehr vor.