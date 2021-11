Für diese Mölltaler ist es immer Winter

Hoch oben in gut 3100 Meter Höhe hat inzwischen Roland Frei seinen Arbeitsplatz in der Bergstation des modernen 6er-Sessellifts Gletscherjet bezogen. Die Aussicht von einem der höchsten Arbeitsplätze in Kärnten ist einfach traumhaft schön. „Siehst du, dort ist der Großglockner - und da der Hohe Sonnblick!“ Es ist 8.30 Uhr. Die ersten Trainierer, wie die Rennläufer genannt werden, sind schon da und auf der Trainingspiste werden die Läufe bereits gesteckt.