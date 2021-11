Baumgartner: „Wir haben noch eine Rechnung offen“

Christoph Baumgartner will die abschließenden Länderspiele des Jahres gegen Israel und die Republik Moldau nutzen, um mit der ÖFB-Auswahl etwas gutzumachen. Die Stimmung im Land ist nach dem verpatzten Herbst in der WM-Qualifikation zumindest verbesserungswürdig. Sorgen macht sich der Hoffenheim-Legionär um das ÖFB-Team aber nicht. „Ich glaube, dass wir eine enorme Qualität haben.“ Die gilt es gegen Israel auch auf den Platz zu bringen. Das 2:5 vor zwei Monaten habe „extrem wehgetan“, sagte der 17-fache Internationale (sechs Tore). „Wir haben da schon noch eine Rechnung offen mit denen. Die werden wir am Freitag begleichen.“