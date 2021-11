Ausfall von ELGA sorgt für Unmut in Tirol

Timing für Update denkbar ungünstig

Der zuletzt verstärkte Impf-Andrang durch die 2G-Regelung und die damit verbundene Mehrzahl an Zugriffen auf das System dürfte das ELGA-Problem nicht gerade entschärft haben. „Wenn wir gewusst hätten, dass die ganzen Impfungen kommen, hätten wir das Update wahrscheinlich verschoben. Aber die Regierung hat das am Freitag verlautbart und das Update war am Donnerstag“, sagt Franz Leisch – nicht ganz ohne Verärgerung in der Stimme.