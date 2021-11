Weihnachtsmärchen zeigt mysteriöse Schlafkrankheit

Jeden Advent ein Märchen

Seit 1948 hat sich der Theaterverein weit über die Grenzen der alten Salzstadt hinaus einen Namen mit ihrem jährlichen Märchen in der Vorweihnachtszeit gemacht. Diesen Advent wagt sich die Kolpingbühne Hall an eine Uraufführung des Hörspieles „König Immermüd“ von Radiolegende und Schauspieler Willi Tom Stassar. Regisseur Ali Sackl und Produktionsleiter Franz Kronberger erfüllen sich damit einen lang gehegten Traum. Beide wuchsen mit den Märchen von Stassar auf und spielten schon lange mit dem Gedanken, dessen humorvolle Erzählungen in ein Theaterstück zu verwandeln. Mit viel Witz und Scharfsinn wird die Geschichte eines Königs erzählt, der an einer äußerst seltsamen Krankheit leidet. Zu den unpassendsten Gelegenheiten schläft er ein, weshalb er bald als „König Immermüd“ bekannt ist.