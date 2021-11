Niederösterreich zündet wieder den Impfturbo

Mit und ohne Termin

Sowohl erste, zweite als auch die dritte Dosis werden in diesen Zentren mit und ohne Termin verabreicht. Die neun Landesimpfzentren in St. Pölten (Traisencenter), Wiener Neustadt (Arena Nova), Tulln (Start im Minoritensaal, ab 16. November in der Messe), Wieselburg (Messe), Amstetten (Pölz Halle), Gmünd (Zivilschutzzentrum), Mistelbach (Stadtsaal), Horn (Fachmarktzentrum), Vösendorf (SCS) gehen Mittwoch am Nachmittag in Betrieb. Gebucht können Termine (beginnend mit dem 15. November) dort bereits am Dienstag ab 18 Uhr werden: www.impfung.at