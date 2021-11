Kanye West: Heiße Affäre mit 22-jährigem Model

Öffentliches Liebes-Outing wegen Kardashian-Affäre?

Der Kardashian-Clan soll überzeugt sein, dass der sonst sehr auf seine Privatsphäre bedachte West nur einen einzigen Grund hatte, Vinetria so öffentlich zu präsentieren: Kims Techtelmechtel mit dem Komiker Pete Davidson. Ein Freund wird zitiert: „Alle Kardashians machen sich Sorgen, wie Kanye darauf reagieren wird, dass Kim so viel Zeit mit Pete verbringt. Er will nämlich in Wirklichkeit nichts mehr, als sie zurückhaben. Die Nachricht von Kims neuer Romanze wird ihm sehr zu schaffen machen.“