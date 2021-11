Zwei Wanderinnen verirrten sich in der Dunkelheit

Die beiden Freundinnen (26, 28) gingen am Samstag gegen 9.15 Uhr vom Parkplatz in Tragöß los. Gegen 14.30 Uhr bemerkten die 26-jährige Grazerin und die 28 Jahre alte Wienerin, dass sie von der geplanten Route abgekommen sind. Sie stiegen deshalb wieder in Richtung Tal ab. Dabei verirrten sich die Bergsportlerinnen aber erneut.