Klopp zu Eigentor: „Wenn das kein Foul ist ...“

„Ich weiß nicht genau, was ein Stürmer tun muss, damit auf Foul entschieden wird“, rätselte Klopp, „das macht keinen Sinn“. Zur Erklärung: In der vierten Minute hatte ein Corner-Ball von West Ham den Weg mehr oder weniger direkt ins Liverpool-Tor gefunden - offiziell ein Eigentor, weil Goalie Alisson noch mit der Hand dran war. Klopp verstand danach die Fußball-Welt nicht mehr. „Wie soll Alisson den Ball fangen, wenn der Stürmer seinen Arm wegzieht?“ In der Tat war West Hams Michail Antonio eng an Alisson gestanden und hatte diesem das Leben schwergemacht. Ob das wirklich reichte, um den Foul-Pfiff ertönen zu lassen, wird hitzig diskutiert.