„Ich habe den Linzern beide Daumen gedrückt“

15 Millionen Zuschauer

Vor 14 Millionen deutschen und über einer Million österreichischen TV-Zuschauern lieferten Olympia-Halbfinalistin Susi Walli (400 Meter), Julia Schwarzinger (200m-Staatsmeisterin), sowie die Zehnkämpfer Matthias Lasch (Führender der U 18- Weltrangliste) und Moritz Hummer (Staffel-Staatsmeister) einen heroischen Kampf – bei 0 Grad Außentemperatur in Nürnberg. Die 55 Feuerwehrleute „schoben“ aber mit ihren Hochdruck-Wasserwerfern einen Kollegen in einem Spezial-Go-Kart schneller über die 800 Meter-Distanz als diese die Läufer schafften. Elstner selbst präsentierte sich frisch wie lange nicht: „Mir geht es trotz Parkinson sehr gut.“ Und lachend ergänzt er: „Das war das Adrenalin. Außerdem habe ich mich bei einer Spezialkur in Bad Waltersdorf sehr gut erholt.“ Er steckt mitten in der Vorbereitung für seinen nächsten Tierfilm („Elstners Reisen“).