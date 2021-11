38 Waggons von Güterzug in Schweden entgleist

Schäden am Gleis und der Oberleitung

Der Zwischenfall dürfte weitreichende Folgen für den Zugverkehr in dem Gebiet haben - nach SVT-Angaben entstanden Schäden an den Gleisen und auch an der Oberleitung. Für den Personenverkehr sollte in den kommenden Tagen ein Ersatzverkehr per Bus eingerichtet werden.