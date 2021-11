Rennradfahrer (53) kollidiert bei Talfahrt mit PKW

Am Samstagmittag ereignete sich in der Vorarlberger Gemeinde Eichenberg einer folgenschweren Kollision zwischen einem PKW und einem talwärtsfahrenden Rennradfahrer. Der 53-jährige Sportler wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Notarzt-Hubschrauber ins Landeskrankenhaus nach Feldkirch geflogen werden musste.