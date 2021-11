Elfjähriger Bub von Jugendlichen überfallen

Der Junge gab an, zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr von einem Jugendlichen in der Grazer Straße angesprochen worden zu sein. Der Unbekannte habe ihn gefragt, ob er Geld für ihn habe. Als der Elfjährige verneinte, habe ihm der Unbekannte mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Fünf weitere Jugendliche seien daraufhin dazugekommen. Ein weiterer Jugendlicher habe ihn in weiterer Folge ebenfalls tätlich angegriffen. Die Situation habe sich aufgelöst, da ein Passant dazwischen gegangen sei.