Manchester-Hit: United - City ab 13.30 Uhr LIVE

Kein Ausrutscher mehr für City

City agierte auf europäischer Bühne zur Wochenmitte beim 4:1 gegen Brügge überzeugend. Trainer Pep Guardiola weiß aber, dass ein weiterer nationaler Ausrutscher auch für ihn unangenehm werden könnte. Für die Club-Eigentümer zählt in der Meisterschaft nur der Titel. Derzeit liegt Chelsea als Spitzenreiter fünf Punkte vor den Himmelblauen. Liverpool ist drei Zähler dahinter Zweiter. Die „Reds“ um Torgarantie Mohamed Salah sind am Sonntag bei West Ham im Einsatz, Chelsea spielt am Samstag an der Stamford Bridge gegen Burnley um den sechsten Liga-Sieg in Folge.