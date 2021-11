Experten-Vorträge rund um die Spitzenmedizin Copy

40.000 Krebserkrankungen pro Jahr

Denn das Gesundheitssystem stößt schon lange an seine Grenzen. Allein 40.000 Krebsneuerkrankungen pro Jahr seien alarmierende Zahlen. Der ehemalige Chirurg wird am Sonntag, den 14. 11., um 14 Uhr auf der „Krone“-Bühne in der Messehalle 1 erneut die Besucher in seinen Bann ziehen.