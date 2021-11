Die gelbe Post zeigt sich ganz grün

„Alles umsteigen“ heißt es beim Brief- und Paketdienst Nummer eins im Land – und zwar auf E-Fahrzeuge und damit auf emissionsfreie Zustellung. Was man bereits in der steirischen Landeshauptstadt gestartet hat, will man bis 2030 in ganz Österreich umsetzen. Am Grazer Hauptplatz wird am Wochenende darüber informiert.