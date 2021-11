Spieltag #14: Prognosen vom Panther Michi Konsel

Am 14. Spieltag geht es in der Admiral Bundesliga ordentlich zur Sache. Am Samstag gastiert der Tabellenführer aus Salzburg in der Generali-Arena. Aber können die Wiener den Mozartstädtern ein Veilchen verpassen? Und boxt sich der LASK gegen die WSG aus Tirol aus der Krise oder bleibt die Laterne in der Stahlstadt. Zu guter Letzt sind viele Augen ins Lavanttal gerichtet, wo der WAC Rekordmeister Rapid empfängt. Vor diesem Spieltag gibt es die Einschätzungen von Tormann-Legende und Fußball-Experte Michi Konsel!