U21-Team ohne Daniliuc, aber mit Austria-Trio

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch muss in den EM-Qualifikationsspielen in Aserbaidschan (12. November) und in Ried gegen Kroatien (16. November) neben Rapids Leo Greiml verletzungsbedingt auf einen weiteren Innenverteidiger verzichten. Kapitän Flavius Daniliuc steht laut ÖFB-Angaben wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Dafür kehren mit Romano Schmid, Patrick Wimmer, Christoph Klarer und Vesel Demaku vier Stammkräfte zurück, die im Oktober noch gefehlt hatten.